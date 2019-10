Exclusief voor abonnees CERCLE 22 oktober 2019

Gisteren ontbrak Taravel op training. De aanvoerder incasseerde een trap tegen Charleroi en werd uit voorzorg gespaard. Vandaag is er geen training, morgen sluit Taravel weer aan. Zijn aantreden op Genk komt niet in het gedrang. In de Luminus Arena mist Cercle wel de geschorste Kouamé. Na de vrijdagtraining vertrekt de selectie op afzondering. (LUVM)