Cerclespelers feesten al op de Reien 23 april 2018

Een titelfeest in Brugge? Daarvoor moet de stad niet afwachten tot (wellicht) dat van Club. Stadsgenoot Cercle kreeg z'n feestje immers zaterdag al met de intrede van de spelers op de Brugse Reien en een dansfeest op de Grote Markt achteraf. Het feestgedruis verleidde zelfs enkele van de 5.000 opgedaagde fans tot een plons in de Reien. De spelers hielden het beschaafder, want zij werden nog verwacht op het stadhuis en later op de Grote Markt. Cercle speelde een paar weken geleden al kampioen in 1B. De vereniging heeft ambitie bij haar terugkeer in de hoogste klasse. Coach Frank Vercauteren blijft mogelijk bij groen-zwart. Daarop zinspeelde hij tijdens een interview op de Grote Markt. Voorzitter Frans Schotte hoopt op 7.000 abonnementen volgend seizoen. (BHT)

