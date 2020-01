Exclusief voor abonnees Cercle zonder gory en aanwinsten naar Malta 04 januari 2020

00u00 0

Gisteren hervatte Bernd Storck de training met 17 van de 20 spelers waarmee hij vandaag in de vroege ochtend op stage vertrok naar Malta. Voorlopig zonder aanwinsten. Versterking komt er zeker niet uit Monaco, waar de nieuwe coach Robert Moreno de volledige A-kern eerst wil doorlichten. Ueda sluit rechtstreeks vanuit Japan aan in het stageoord. Taravel en Omolo revalideerden in de fitness, de zieke Hassen mocht de training overslaan. Gory verliet om familiale redenen het hotel en reisde terug naar Frankrijk. In navolging van Goblet, Bongiovanni, Fiore, Kouamé, Serrano en Omeonga wordt ook Idriss Saadi afgeserveerd naar de B-kern. Bassong, met Canada op tiendaagse stage, sluit na het oefenkamp bij de A-kern aan. (LUVM)

