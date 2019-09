Exclusief voor abonnees Cercle-voorzitter Schotte "Mercadal ontslaan niet de oplossing" 30 september 2019

Ook na een achtste competitieverlies, thuis tegen concurrent Eupen, blijft Fabien Mercadal in het zadel bij Cercle. Ondanks de afgang in de beker tegen Rebecq, vier dagen eerder, en de rode lantaarn die flikkert. "De trainer is niet het probleem en hem ontslaan is niet de oplossing", zei voorzitter Frans Schotte zaterdag nadat hij, samen met Mercadal, een supportersprotest in de kiem had gesmoord. Blijft ook meerderheidsaandeelhouder AS Monaco in Mercadal geloven? "Elke dag wordt er geëvalueerd, met Oleg Petrov (ondervoorzitter en bij Cercle afgevaardigd bestuurder, red.) of met Nicolas Holveck (CEO, red.)", geeft François Vitali aan. "Mercadal krijgt verder vertrouwen. Als iemand schuld treft voor de malaise, ben ik dat. Als sportief directeur ben ik de eerste verantwoordelijke voor de samenstelling van de kern." Gisteren en vandaag kregen de spelers vrijaf om mentaal te herbronnen. Morgen begint Mercadal aan de voorbereiding van de trip naar het Regenboogstadion. Wordt Waregem zijn Waterloo? "Er is geen ultimatum gesteld", verzekerde Schotte. Het is onwaarschijnlijk dat Cercle ondertussen niet aan een plan B werkt. De namen van Cedomir Janevski, Bernd Storck en vooral die van Mircea Rednic gonzen in de wandelgangen.(LUVM)

