Cercle-voorzitter overlegt vandaag met burgemeester over stadiondossier

Tijdens het open supportersoverleg gisterenavond op Cercle Brugge maakte voorzitter Frans Schotte bekend dat hij vanavond met de Brugse burgemeester Dirk De fauw samenzit om over het Brugse stadiondossier te praten. "Misschien moeten we zelf wat meer initiatief nemen, nu het dossier over het stadion dat Club Brugge aan de Blankenbergsesteenweg wil bouwen nog altijd hangende is bij de Raad van State", gaf de preses van Cercle mee.

