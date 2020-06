Exclusief voor abonnees Cercle-voorzitter Goemaere kandidaat voor Pro League "tenzij er niets verandert" 08 juni 2020

00u00 0

Op de Algemene Vergadering van de Pro League moeten vrijdag de leden in de Raad van Bestuur worden gekozen of herkozen. Daarin zetelen naast voorzitter Peter Croonen (Racing Genk) en CEO Pierre François ook nog vier vertegenwoordigers van de G5 (tot dusver Marc Coucke, Michel Louwagie, Vincent Mannaert en Bruno Venanzi), vier vertegenwoordigers van de K11 (Mehdi Bayat, Joseph Allijns, Eddy Cordier en een vervanger voor Patrick Orlans die KV Oostende verliet) en één vertegenwoordiger van 1B (Philippe Bormans). Cercle-voorzitter Vincent Goemaere had zich in februari officieel kandidaat gesteld om de vrijgekomen plaats van Orlans in te nemen. "Maar als er niets verandert, ben ik niet geneigd dat mandaat op te nemen", liet hij gisteren weten. (LUVM)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen