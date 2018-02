Cercle versus Beerschot op 4 en 10 maart om promotie 20 februari 2018

De Kalendercommissie maakte gisteren de speeldata voor de finale in 1B bekend. Beerschot-Wilrijk en Cercle Brugge spelen de heenwedstrijd met het oog op promotie op zondag 4 maart (16 uur) op 't Kiel. Zes dagen later volgt de return in het Jan Breydelstadion op zaterdag 10 maart (20 uur). (TTV)