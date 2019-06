Exclusief voor abonnees Cercle tegen Guyot 08 juni 2019

Tijdens het laatste weekend voor de competitiestart trekt Cercle naar Le Touquet op ministage. Daar speelt groen-zwart twee oefenduels. De eerste wordt een weerzien met Laurent Guyot. De ex-coach van Cercle is T1 van US Boulogne-sur-Mer, op 19 juli tegenstander. De tweede opponent is niet bekend. Omwille van de nieuwe grasmat in Jan Breydel moet Cercle naar een ander, voorlopig onbekend, stadion uitwijken voor zijn galawedstrijd op 6 juli tegen AS Monaco. (LUVM)