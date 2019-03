Cercle stuurt Lusamba weg 09 maart 2019

Cercle Brugge nam gisteren afscheid van middenvelder Arnaud Lusamba (22). In een sec bericht op de website liet groen-zwart weten dat "na een gesprek met de speler, en conform de wettelijke en contractuele voorzieningen, de samenwerking onmiddellijk en definitief wordt beëindigd". Naar de reden van de beslissing blijft het gissen. Niemand kon of wenste verder te communiceren over wat een ontslag op staande voet lijkt te zijn. Lusamba werd met een aankoopoptie gehuurd van Nice. Op voorspraak van coach Guyot, die hem bij de Franse U17 onder zijn hoede had, kwam Lusamba vorige zomer naar Cercle. Van de vele nieuwkomers was hij - met 23 basisplaatsen - de enige die een vaste stek afdwong. (LUVM)