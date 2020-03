Exclusief voor abonnees Cercle stelt besprekingen met Storck uit 31 maart 2020

00u00 0

Door de aanhoudende onzekerheid over de voortzetting van het huidige voetbalseizoen en de start van het volgende, worden bij Cercle Brugge de beslissingen over contracten van spelers en staf 'on hold' gezet. Ook in de besprekingen met coach Bernd Storck over een contractverlenging zit er momenteel geen schot.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis