Exclusief voor abonnees Cercle staat recette af aan tegenstander 24 september 2019

00u00 0

In de Beker van België geldt het principe van de gedeelde recette, maar vanavond krijgt de kassier van US Rebequoise de totale opbrengst van de toegangsticketten mee. Cercle Brugge staat de volledige recette af aan zijn tegenstander, om zodoende het amateurvoetbal te steunen. Mercadal laat Taravel, Dabila en wellicht ook doelman Badiashile aan de kant tegen de nummer 13 van de tweede amateurreeks in Wallonië. Omolo en Hoggas keren terug in de selectie, waarin Bongiovanni de opvallendste afwezige is. (LUVM)