Exclusief voor abonnees Cercle plots scherprechter in degradatiestrijd: <<Zullen winnen van KVO>> 09 maart 2020

Alsof hun stunt nog niet gek genoeg is, kan Cercle Brugge zondag ook nog eens eigenhandig beslissen wie wél degradeert. KV Oostende heeft op Olympia immers aan een punt genoeg om zich één week na Cercle veilig te stellen. <<Hen een dienst bewijzen, dat zullen we niet doen>>, aldus voorzitter Goemaere. <<Het zou jammer zijn moest het zo aflopen voor KVO, maar dan is dat zo. Het blijft voetbal. Wij zullen winnen van hen, dat is onze doelstelling>>. Als W.-Beveren niet wint van Gent, is KVO sowieso gered. En dan kunnen de vermoedelijk talrijk meegereisde fans in hetzelfde vak als die van Cercle zaterdag het behoud vieren. (TTV)