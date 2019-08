Exclusief voor abonnees Cercle niet naar KVM-receptie 16 augustus 2019

00u00 0

Cercle speelt zaterdag op KV Mechelen niet alleen onder voorbehoud - om juridisch gewapend te zijn in de zaak Propere Handen - maar het bestuur zal ook ontbreken op de receptie. "Er gaat wel een delegatie naar de receptie, maar geen leden van onze Raad van Bestuur", zegt voorzitter Frans Schotte. "We hebben niks tegen het huidige KVM-bestuur of hun fans, maar de club is schuldig bevonden aan matchfixing. Het kan best dat wij zo vijanden maken, maar dat zijn dan personen of instanties die geen probleem hebben met matchfixing. Wij vinden dat niet kunnen." (LUVM)