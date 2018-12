Cercle met Kylian Hazard als creatief brein? 01 december 2018

Zeer tegen zijn gewoonte in nam Cercle -trainer Laurent Guyot liefst 22 spelers (en zelfs 8 Belgen) mee op afzondering voor de wedstrijd van vanavond in Charleroi. Op Mambour moet hij het geschorste duo Mercier-Lusamba missen op zijn middenveld. Het is koffiedik kijken wie die twee zal vervangen. Als meest creatieve pion lijkt het waarschijnlijk dat Kylian Hazard een eerste keer niet op de flank maar centraal zal worden uitgespeeld. Vitinho en Delacourt zijn weer fit en ook de eigen jongeren Decostere en Vanhoutte werden opgeroepen. (LUVM)