Cercle: Koné en Cardona onzeker, Kylian Hazard wél fit 19 januari 2019

Op Waasland-Beveren moet Cercle Brugge achteraan weer sleutelen. Lambot is nog out tot de play-offs en het wederoptreden van Taravel laat nog even op zich wachten. Bovendien ontbrak ook Koné gisteren op training door ziekte. De interim-kapitein werd wel in de wedstrijdselectie opgenomen. Ook De Belder trainde door ziekte enkele dagen niet, maar is wel inzetbaar. De eveneens genezen Cardona ondervindt hinder aan de kuit en start allicht op de bank. Kylian Hazard, hersteld van zijn spierblessure, is helemaal fit.