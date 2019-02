Cercle in vrije val: "Dit kruipt in de kopjes" 04 februari 2019

00u00 0

Sinds de overwinning tegen Anderlecht half december is Cercle in een vrije val terechtgekomen. Groen-zwart puurde uit de jongste vijf duels amper 1 punt. Ondanks een resem kansen, zowel vorige week tegen STVV als zaterdag. In het Regenboogstadion resulteerden vier cruciale reddingen van Bossut, waarvan nog twee na de late winninggoal van Sylla, in de twaalfde nederlaag van de Bruggelingen. "Dat kruipt toch wel in de kopjes", zuchtte de wederoptredende Taravel. "Want voetbal draait om punten pakken, wat nu al eventjes niet meer zo goed lukt. Gelukkig was er onze sterke heenronde, anders zou onze situatie nu stilaan gecompliceerd worden. Terwijl we toch behoorlijk tot goed voetbalden en veel kansen afdwongen, maar ook weer te makkelijk drie goals weggaven. Het zit in details." (LUVM)

