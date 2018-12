Cercle helemaal gered, met dank aan Kylian Hazard 17 december 2018

Ze stonden te dansen op de tribune, de fans van Cercle Brugge, toen Christoph Dierick gisteren een einde maakte aan de vijf zenuwslopende extra minuten. Door de late uitsluiting van Omolo kwam Cercle even nog in de problemen, maar de verdiende zege werd niet meer uit handen gegeven. "Deze zege brengt ons een stap dichter bij ons doel", verwees coach Guyot andermaal naar de 30 punten die op het conto moeten komen vooraleer hij de ambities in de hoogte wil bijstellen. Kylian Hazard leverde zijn beste totaalprestatie voor groen-zwart af. "Kylian heeft getoond dat hij een ongelooflijk potentieel heeft", prees Guyot. "Deze Kylian wil ik nu elke wedstrijd zien. Het publiek gaf hem een ovatie, al was zijn wissel niet als applausvervanging bedoeld. We hadden het resultaat nog niet over de streep en we konden wat extra adem gebruiken." (LUVM)

