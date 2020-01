Exclusief voor abonnees Cercle haalt Moser 22 januari 2020

00u00 0

De 20-jarige Duitse keeper Lennart Moser wordt door Cercle Brugge tot eind dit seizoen (met aankoopoptie) gehuurd bij Union Berlin. Moser was sinds deze zomer uitgeleend aan Energie Cottbus. Bij de leider in de Regionalliga Nordost liet hij 6 clean sheets noteren in 18 wedstrijden. (LUVM)