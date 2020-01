Exclusief voor abonnees Cercle haalt Chatziisaias 17 januari 2020

De transfer van Chatziisaias werd geofficialiseerd. Cercle Brugge huurt de 27-jarige Griekse verdediger tot het einde van het seizoen, met aankoopoptie, van het Turkse Rizespor. De vier aanwinsten (dus ook Eppel, Hotic en Christie-Davies) zijn dit weekend al speelgerechtigd. Maar Christie-Davies, gehuurd van Liverpool, liep een licht knieletsel op en werd naar Anfield Road gesommeerd voor onderzoek. Uitgaand vertrekt Fiore (die met de B-kern trainde) naar Teramo Calcio in de Serie C. Gory trainde twee dagen in Brugge, maar mag de begrafenis van een close ex-ploegmaat in Frankrijk bijwonen en wordt niet geselecteerd tegen Antwerp.