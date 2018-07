Cercle haalt 17-jarige Koshi weg bij PSV 27 juli 2018

Na de 19-jarige Adrien Bongiovanni haalde Cercle Brugge een tweede Belgische jeugdinternational binnen. De 17-jarige Andi Koshi, een aanvallende middenvelder uit de opleiding van Anderlecht, tekende een contract voor drie seizoenen op Jan Breydel. Koshi heeft Kosovaarse roots. Hij scoorde in 2018 twee goals in vier wedstrijden voor de nationale U17, en komt over van PSV Eindhoven waar hij één seizoen speelde.