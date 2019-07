Exclusief voor abonnees Cercle: Guillaume niet, Wel AliouI? 03 juli 2019

00u00 0

Baptiste Guillaume stond hoog op de verlanglijst maar komt niet naar Cercle Brugge. De 24-jarige Belgische spits, vorig seizoen door Angers uitgeleend aan Nimes, tekende bij Valenciennes. In Frankrijk circuleren ondertussen verschillende namen van spelers van Monaco die straks naar Cercle zouden kunnen komen. Samuel Grandsir, Julien Serrano, Romain Faivre, Sofiane Diop, Jordi Mboula en... Nabil Alioui komen volgens het doorgaans goed ingelichte 'Le Parisien' in aanmerking voor een uitleenbeurt. Alioui was vorig seizoen al bij Cercle, maar kwam door een heupletsel slechts in de slotfase van de competitie aan spelen toe. Ondertussen heeft huurling Adrien Bongiovanni zijn verblijf voor één seizoen verlengd. (LUVM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis