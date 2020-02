Exclusief voor abonnees Cercle gooit degradatiestrijd helemaal open 24 februari 2020

00u00 0

Ongemeen spannend is ze, de degradatiestrijd. Cercle Brugge zet operatie redding verder en heeft de rode lantaarn doorgegeven aan Waasland-Beveren. De Vereniging speelt nog drie keer 'thuis'. Ze ontvangen dit weekend Gent en sluiten de reguliere competitie af tegen Oostende. Tussendoor moet Cercle 'op bezoek' in Jan Breydel tegen Club. Waasland-Beveren heeft nog twee pittige thuiswedstrijden tegen Anderlecht en Gent. Ze moeten ook nog op bezoek bij Moeskroen, dat nergens meer voor speelt. KV Oostende trekt naar de Bosuil en ontvangt nadien Racing Genk, alvorens op de slotspeeldag dus Cercle Brugge in de ogen te kijken. (KDZ/ESK)