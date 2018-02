Cercle gelijk op OHL: 2-2 03 februari 2018

Geen zevende zege op rij voor Cercle Brugge. Gisteren zag het in de laatste minuut een 1-2-voorsprong wegglippen op het veld van OHL. Toch blijft het team van Vercauteren in de tweede periode aan de leiding met 3 punten voor op Lierse. Dat komt wel vandaag nog in actie in Westerlo. (WDK)