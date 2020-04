Exclusief voor abonnees Cercle gaat praten met Mazzu en Brys 24 april 2020

Na het afspringen van de onderhandelingen tussen Cercle Brugge en Bernd Storck kreeg Vincent Goemaere een resem kandidaat-opvolgers voor de Duitser aangeboden. De voorzitter van de Vereniging wil er twee bevestigen met wie Cercle in gesprek zal gaan: Felice Mazzu (54) en Marc Brys (57). Beiden werden in de loop van dit seizoen ontslagen - Mazzu bij Genk en Brys bij STVV - maar legden eerder al een vaak succesvol parcours af in de Jupiler Pro League en beantwoorden daarmee aan het uitgetekende profiel. (LUVM)