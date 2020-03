Exclusief voor abonnees Cercle: coronapatiënt is genezen 24 maart 2020

De medewerker van de medische staf van Cercle Brugge die eerder positief testte op het coronavirus, is genezen. Voorlopig neemt Cercle nog geen beslissing over technische of economische werkloosheid bij het personeel. Intern wordt verder bekeken welke de economische impact is en hoe de continuïteit kan worden verzekerd. (LUVM)