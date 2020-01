Exclusief voor abonnees Cercle Brugge 10 januari 2020

00u00 0

CERCLE BRUGGE

Linksachter Nemanja Antonov (Moeskroen) is in beeld. De onderhandelingen over de komst van de Serviër lopen evenwel niet vlot. Vandaag oefent Cercle om 15 uur in Ta'Qali, het nationale stadion van Malta, tegen FC Augsburg. (LUVM)