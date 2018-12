CERCLE BRUGGE 07 december 2018

Mercier en Lusamba keren terug uit schorsing, in de verdediging is na Lambot (scheurtje hamstring) wellicht ook Taravel (hiel) niet beschikbaar. Delacourt is wel beschikbaar. Omar keert mogelijk terug. (LUVM)

