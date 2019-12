Exclusief voor abonnees CERCLE BRUGGE 13 december 2019

Tunesiër Mouaz Hassen debuteert op Charleroi. Hubert kan pas dinsdag aansluiten op training. Ook voor Taravel en De Belder komt Charleroi te vroeg. Het spierletsel van Gory bleek dan weer minder ernstig dan gevreesd. Na drie rustdagen trainde hij weer voluit en is inzetbaar. Ook Dabila is weer fit. Tijdens de stage in Malta oefent Cercle op 10/1 tegen Augsburg. (LUVM)

