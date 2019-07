Exclusief voor abonnees CERCLE BRUGGE 08 juli 2019

00u00 0

vertrekt vandaag op oefenkamp naar Hoenderloo. De Gambiaanse spits Aboubakary Kanté, die tegen Monaco nog niet kon spelen omdat de officiële documenten van zijn overgang van Béziers nog niet in orde zijn, reist mee af. Vitinho is er in Nederland niet bij. De Braziliaanse rechtsachter blijft nog ten minste één week met Monaco meetrainen. Sportief directeur François Vitali verwacht Vitinho wel terug tegen de competitiestart en kondigt nog tien versterkingen aan, waarbij vier Belgen. (LUVM)