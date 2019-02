CERCLE BRUGGE 22 februari 2019

Koné (buikspieren) is zeker out voor het burenduel met KV Oostende. Door de schorsing van Etienne start nieuwkomer Bassong mogelijk in de basis. Mercier (rug) traint voluit en is speelklaar. Vitinho is terug na een lange periode in Zuid-Amerika, maar staat nog ver af van een selectie. Nguinda trainde voor het eerst met de groep. Alioui speelt wellicht voor het eerst met de beloften volgende week. (LUVM)