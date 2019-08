Exclusief voor abonnees CERCLE BRUGGE 09 augustus 2019

CERCLE BRUGGE zit op het spoor van de 23-jarige Ghanees Godfred Donsah (Bologna). Deze middenvelder speelde 89 wedstrijden in de Serie A, maar werd vorig seizoen door blessures afgeremd en kwam amper in actie. Hij zoekt nu een club waar hij zijn carrière kan herlanceren en dat zou Cercle kunnen worden, al blijkt er ook in Turkije grote belangstelling voor Donsah. De Ghanees voetbalt al sinds 2012 in Italië bij achtereenvolgens Palermo, Hellas Verona en Cagliari. In 2015 belandde hij bij Bologna. (LUVM)