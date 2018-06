CERCLE BRUGGE 06 juni 2018

CERCLE BRUGGE trekt van 9 tot 14 juli op zomerstage naar Hoenderloo. De wedstrijd op de Fandag (14 juli) tegen AS Monaco wordt op vraag van de Franse meerderheidsaandeelhouder om 19 uur afgetrapt. Groen-zwart speelt op 20 juli tegen derdeklasser US Boulogne (waar wenscoach Guyot in 2009-'10 aan de slag was) en op 21 juli tegen Stade Reims uit de Ligue 2. Irvin Cardona, vorig seizoen door Monaco aan Cercle verhuurd, staat hoog op het verlanglijstje van Olympique Nice. (LUVM)