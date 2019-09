Exclusief voor abonnees CERCLE BRUGGE 09 september 2019

Aanvoerder Jérémy Taravel speelde na vier weken inactiviteit 45 minuten mee in de onderlinge oefenpartij, waarin vier verschillende teams in actie kwamen. De afwezige internationals Ueda, Dabila, Foster en Panzo en de geblesseerden De Belder en Vitinho ontbraken. Van alle aanwezige A-kernspelers werd enkel Kouamé op rust gezet. Coulibaly, teruggekeerd na zijn interland met Mali in Saoedi-Arabië (1-1), trainde apart. Ook Omolo (quadriceps), werkte loopoefeningen af. (LUVM)