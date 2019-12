Exclusief voor abonnees CERCLE BRUGGE 18 december 2019

De Belder en Taravel maakten beide trainingen vol en lijken klaar om tegen Zulte Wargem te kunnen wederoptreden. Ook doelman Hubert is weer beschikbaar. Cassaert scoorde bij de beloften, die 0-5 winst boekten op Westerlo. Vandaag is er een open training in de voormiddag. Na de middag volgt een teambuildingactiviteit. (LUVM)