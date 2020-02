Exclusief voor abonnees Cercle Brugge 29 februari 2020

00u00 0

Naast de hoofdtribune van het Jan Breydelstadion organiseert Cercle vandaag van 11 tot 17 uur een 'Familiedag' ten bate van het goede doel, meer bepaald voor Miguel Van Damme en de stichting 'Me To You' die leukemiepatiënten steunt. Van Damme zal, als het weer en zijn gezondheidtoestand het toelaten, zelf aanwezig zijn. Ook coach Bernd Storck en enkele spelers van de A-kern zullen even acte de présence geven. De A-kern traint om 15 uur, vooraleer naar het Velotel op afzondering te trekken.

Aanbieding loopt nog 05 dagen 18 uren 36 minuten 47 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode