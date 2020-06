Exclusief voor abonnees Cercle Brugge mikt op Nederlander als nieuwe TD 04 juni 2020

Voorzitter Goemaere van Cercle Brugge wil nog deze week het dossier van de nieuwe TD afronden. Igor Korneev, adviseur van Monaco, bereikte een overeenkomst met een Nederlander die nog onder contract ligt bij zijn huidige club. Dat akkoord is er al een tijdje, maar bij Cercle wordt men stilaan ongeduldig omdat ook de komst van een nieuwe hoofdtrainer nog dient bezegeld. Tom Van den Abeele, de Belgische technisch directeur van NAC, is een alternatief indien het met de Nederlander misloopt. De 40-jarige Oost-Vlaming werkte tot twee jaar geleden voor STVV en haalde toen Marc Brys als opvolger van Leko naar Stayen. Brys is nu topkandidaat bij Cercle, dat op 22 juni de groepstrainingen hervat. (LUVM)