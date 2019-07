Exclusief voor abonnees Cercle Brugge 2 Z. Waregem 3 04 juli 2019

Na de nederlagen bij Sparta Petegem en OHL stond Essevee in Lichtervelde na een kwartier opnieuw twee goals in het krijt tegen Cercle. Met een goal en in assist bracht de 20-jarige Griekse testspeler Kainourgios de Zuid-West-Vlamingen weer in de partij. Het levert hem mogelijk een contract op. De onderhandelingen daarover zijn lopende. (LUVM/VDVJ)

