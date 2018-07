Cercle Brugge 2 Waasland-Beveren 1 09 juli 2018

Eerste zege in de oefencampagne voor Cercle op het terrein van Svelta Melsele, al kwamen de Bruggelingen goed weg met slechts geel voor Kone (drieste tackle langs achter op Verstraete) en Lambot (doorbrekende Ndiaye buiten de zestien neergehaald als laatste verdediger). De scheidsrechter onthield Waasland-Beveren ook een strafschop na een fout die duidelijk in de rechthoek gebeurde. Cercle kreeg wel een terechte penalty. Roef ging niet vrijuit bij de winnende treffer van Omar. Zijn overbuur Van Damme zweefde in de slotminuut een vrijschop van Vanzo uit de winkelhaak. (LUVM)

