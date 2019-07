Exclusief voor abonnees Cercle Brugge 1 KV Oostende 1 01 juli 2019

Guillaume Hubert, voor het eerst in het team, moest zich snel gewonnen geven op een kogel uit de tweede lijn van Vandendriessche. Bij Cercle was Ueda terug, bij Oostende kwam Canesin voor het eerst in actie maar bleef topaankoop Vargas toekijken. Taravel tikte de gelijkmaker via een Oostends been binnen na een goeie actie van Deman. (LUVM)

