Cercle-Beerschot risicomatch 23 februari 2018

00u00 0

De finalematch tussen Cercle Brugge en Beerschot op zaterdag 10 maart (20 uur) kreeg de stempel van risicowedstrijd. De 'vereniging' zal samen met de politie en de Voetbalcel alles in het werk stellen om de allesbeslissende terugmatch van de finale in 1B goed te laten verlopen. Concrete maatregelen zijn nog niet van kracht, maar zullen eerstdaags gecommuniceerd worden. Wél doet Cercle er alles aan om bezoekende fans uit de vakken voor de thuissupporters te weren. Zo kunnen enkel bij Cercle geregistreerde supporters, zij die eerder een abonnement of tickets kochten, vier kaartjes aankopen voor de wedstrijd. Andere fans krijgen slechts één ticket na voorlegging van hun identiteitskaart. Cercle wil vermijden dat de op verplaatsing doorgaans omvangrijke fanschare van de Ratten, zoals dat ook bij stadsgenoot Antwerp vaak het geval is, in groten getale plaatsneemt tussen het thuispubliek. Dat ook fans van andere clubs, zoals Club Brugge of Antwerp, naar de wedstrijd kunnen komen, gebiedt de nodige voorzichtigheid en maatregelen. De fans van Beerschot kregen 1.500 tickets voor het bezoekersvak toegewezen. (TTV/MMB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Cercle

sport

sportdiscipline

voetbal

Antwerp

Beerschot

sportevenement