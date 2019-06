Exclusief voor abonnees CERCLE AMBIEERT DE TOP 8 21 juni 2019

00u00 0

De nieuwe coach van Cercle Brugge, Fabien Mercadal (47), heeft meteen een serieuze opdracht gekregen. "Na de promotie in 2017-'18 en het behoud in 2018-19, mikken we als derde stap in ons project op de linkerkolom", sprak voorzitter Frans Schotte ambitieuze taal. "We zullen dat niet doen door het budget op te trekken, maar door minder, maar betere spelers te halen. Vooral de jongens van Monaco zullen meer kwaliteit moeten bieden dan de vorige."