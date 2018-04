CEO van sugardatingsite riskeert 5 jaar cel 26 april 2018

De rechtszaak tegen het bedrijf achter sugardatingwebsite Rich Meet Beautiful en CEO Sigurd Vedal start op 5 oktober. De Noorse bedrijfsleider riskeert tot 5 jaar cel. Het Brussels parket opende in september een onderzoek naar het bedrijf, dat jonge studentes probeert te koppelen aan rijke oude mannen. Het parket vindt dat de reclamecampagne die de site in ons land opstartte strafbaar is en beschuldigt bedrijfsleider Vedal van drie strafbare feiten: poging tot plegen van ontucht of prostitutie, reclame maken voor het vergemakkelijken van ontucht of prostitutie en de schending van de seksismewet. Voor die feiten riskeert hij opgeteld een celstraf van maximaal 5 jaar en een boete van duizenden euro's. De Brusselse universiteit ULB - waar de sugardating-website leden ronselde met een reclamepaneel - heeft zich, net als de Franstalige studentenkoepel UNECOF en de Franse Gemeenschap burgerlijke partij gesteld. Het is nog niet duidelijk of de CEO aanwezig zal zijn in de rechtbank. (SRB)

