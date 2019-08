Exclusief voor abonnees CEO STVV probeert fans gerust te stellen 06 augustus 2019

00u00 0

CEO Takayuki Tateishi van STVV richtte zich gisterenavond met een open brief tot de supporters. Echt geruststellend was de inhoud niet. Je kon er enkel uit opmaken dat het bestuur zich voor het realiseren van transfers richt op het einde van de mercato. Versterking is dus niet voor morgen. Of de uitspraak supporters zal weerhouden van actie te voeren tijdens de match tegen Standard, is onwaarschijnlijk. (FKS)