Exclusief voor abonnees CEO's over stilstand in bouw: "Waar wacht België op?" 24 april 2020

"In Spanje, in Italië en in al onze buurlanden draait de bouw op volle toeren. Met social distancing als het kan en de nodige maatregelen zoals mondmaskers, temperatuurcontrole en extra hygiëne wanneer die anderhalve meter afstand niet kan. Waar wachten wij op? De stilstand in België zorgt voor een bloedbad in de bouw, één van onze belangrijkste sectoren." Rik Vandenberghe (58) - CEO van Besix, Belgiës grootste bouwbedrijf - en collega-CEO, Francis Van Eeckhout van ramenproducent Deceuninck, nemen in een interview met deze krant geen blad voor de mond. "We moeten dit zo snel mogelijk rechttrekken en niet nog eens wachten tot bijvoorbeeld ergens in mei. We verliezen kostbare tijd en dat weegt enorm op de financiële resultaten voor de hele bouwsector. Die vertegenwoordigt wel 10% van ons bruto binnenlands product. Wij moeten vooraan staan bij de herlancering."

