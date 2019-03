CEO's luchtvaartsector willen Europees luchtruim hervormen 07 maart 2019

De hervorming van het Europese luchtruim is de beste manier om de milieu-impact van de luchtvaart te verminderen. Dat was de algemene conclusie op de 'Airlines for Europe (A4E)'-top in Brussel, waar de CEO's van de luchtvaartsector gisteren verzamelden. Het luchtruim in Europa moet volgens hen dringend efficiënter worden georganiseerd. Het systeem van nationale luchtverkeersleiders, die ook nog eens met capaciteitsproblemen kampen, is problematisch. "De CO2 die wordt geproduceerd door inefficiëntie, is een schandaal", aldus Willie Walsh, topman van IAG, de moedermaatschappij van British Airways en Iberia. Hij wees erop dat een eengemaakt luchtruim nochtans geen grote investeringen vergt. "De toestellen waarmee we vliegen zijn op veertig jaar tijd compleet vernieuwd, maar de routes zijn nog altijd exact dezelfde." Politieke wil, daar lijkt het aan te ontbreken, aldus de luchtvaartbonzen.

