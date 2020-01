Exclusief voor abonnees CEO heeft nu al evenveel verdiend als een werknemer in heel jaar 10 januari 2020

Gisteren was het 'Graaidag', de dag waarop de CEO van een BEL20-bedrijf volgens de PVDA al evenveel heeft verdiend als een doorsnee werknemer op een heel jaar tijd. Dat berekende de studiedienst van de extreemlinkse partij op basis van een studie van de Vlerick Business School over de salarissen van CEO's. In 2018 verdienden die gemiddeld 1,875 miljoen euro. "In tijden van kinderarmoede, wooncrisis en loonbevriezingen is een debat over de toenemende loonspanning meer dan ooit aan de orde", vindt partijvoorzitter en Kamerlid Peter Mertens. "Veel werknemers halen met moeite het einde van de maand, terwijl een kleine groep topmanagers zich steeds rianter bedient met loonsverhogingen, bonussen en dividenden." De PVDA dringt erop aan dat loonbevriezing stopt en dat de minimumlonen worden opgetrokken tot 14 euro per uur.

