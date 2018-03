CEO Eupen: "Nog tijd genoeg om toekomst te plannen" 08 maart 2018

Cristoph Henkel, de CEO van Eupen, beseft dat KV Mechelen licht in het voordeel is, maar heeft de hoop zeker nog niet opgegeven. "We focussen ons op de match tegen Moeskroen en proberen die te winnen. Het wordt zeker niet makkelijk om ons te redden, maar we geloven er nog in." Bij Eupen houden ze voorlopig geen rekening met degradatie. De club heeft dus ook geen plan klaar voor het geval dat. Nochtans zou dat financieel een serieuze domper zijn. "Exacte cijfers kan ik daar niet op plakken, maar je verliest tv-gelden, toeschouwers... Voorlopig hebben we nog niet besproken met de mensen van Aspire (de Qatarese eigenaars, red.) wat er dan gaat gebeuren." Ook voor het sportieve is er nog geen duidelijk scenario als het seizoen zondag plots afgelopen zou zijn. "We blijven sowieso trainen, hoe vervelend die situatie ook is. Maar opnieuw: die analyse maken we dan wel. Laten we eerst proberen de degradatie te vermijden." (SJH)

