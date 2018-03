Center Parcs sluit 'casino's voor kinderen' 14 maart 2018

Center Parcs sluit voorlopig de speel- hallen voor kinderen in de vestigingen De Vossemeren (Lommel) en Erperheide (Peer). De Kansspelcommissie viel vrijdag binnen in de vakantieparken na een reportage van het VRT-programma 'Pano'. Daaruit bleek dat de kinderspeelhallen veel weg hadden van casino's en dat de allerkleinsten op roulette- en jackpotachtige spelletjes tot 216 euro per uur konden verliezen. In elk park werden twee toestellen verzegeld, maar nu zijn de arcadehallen dus volledig dicht. Center Parcs wil zich zo snel mogelijk volledig in regel stellen met de Belgische wetgeving, klinkt het.