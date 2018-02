Cementzak die verdwijnt 03 februari 2018

Doe-het-zelvers weten hoe vervelend het kan zijn om een cementzak in een betonmolen

te gieten, om nog maar te zwijgen van het irriterende stof. Maar dat behoort tot het verleden, want Holcim brengt met Magic een zak cement op de markt die je in zijn geheel in de betonmolen mag gooien.

