Cementgroep Lafarge in verdenking gesteld van financiering IS 29 juni 2018

De Frans-Zwitserse cementgroep Lafarge is gisteren in Frankrijk in verdenking gesteld van "medeplichtigheid aan misdaden tegen de mensheid". Dat is vernomen uit gerechtelijke bron. Tegen Lafarge loopt een onderzoek voor de mogelijke financiering van terreurgroep IS in Syrië. Lafarge wordt ook verdacht van "financiering van een terroristische onderneming" en "het in levensgevaar brengen" van voormalige werknemers van de fabriek in het Syrische Jalabiya. De zaak heeft ook een Belgisch tintje, want de Frère-holding GBL is een belangrijke aandeelhouder van LafargeHolcim, met bijna 10 procent van het kapitaal. Ook het federaal parket in ons land is een onderzoek gestart naar mogelijke financiering van terrorisme.

HLN